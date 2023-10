Medio Oriente: Renzi (Iv), pace di Abramo grande conquista, bloccata anche da Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace di Abramo, un gesto straordinario che si deve a tante persone, è una delle più grandi conquiste della politica estera mondiale si stava allargando adesso all'Arabia Saudita. In questo momento intervento di Hamas chiaramente coordinato dagli iraniani. Non c'è bisogno che Teheran rivendichi una cosa che è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi nel corso della fiaccolata per lo stato di Israele, a Roma. (Rer)