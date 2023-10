© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno rispondendo al lancio di razzi dalla Siria in direzione di Israele. “Poco tempo fa sono stati identificati alcuni lanci dalla Siria diretti verso Israele. Una parte è entrata in territorio israeliano e presumibilmente è caduta in aree aperte”, denunciano le Idf su X (ex Twitter). I militari delle Idf stanno rispondendo con artiglieria e colpi di mortaio. (Res)