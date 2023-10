© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candele accese, bandiere in alto e inno di Israele. Si è conclusa la fiaccolata per lo Stato di Israele, organizzata dal quotidiano "Il Foglio", a Roma. Poco lontano dal luogo della manifestazione, un gruppo di persone iraniane ha sventolato delle bandiere e dei cartelli dell'Iran. Alcuni cartelli portano la scritta "Iranians stand with Israel" ovvero "gli iraniani stanno con Israele" (Rer)