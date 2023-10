Brasile: Paese eletto per occupare un seggio nel Consiglio diritti umani Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha già integrato per cinque mandati il Consiglio, organismo di riferimento internazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani. All'inizio di maggio di quest'anno, il governo ha presentato una nuova candidatura ufficiale. Nell'occasione il ministero dei Diritti umani evidenziava il "valore simbolico senza precedenti" della candidatura "dopo sei anni di negazionismo sui temi dell'agenda progressista in materia di diritti umani". (Brb)