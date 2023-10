Medio Oriente: portaerei Usa Gerald R. Ford arrivata nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei statunitense Uss Gerald R. Ford è arrivata nel Mediterraneo orientale, dopo essere stata dispiegata dal governo federale per rafforzare la capacità di deterrenza di Washington nella regione, alla luce dell’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. In una nota, il Comando centrale degli Stati Uniti ha precisato che al seguito della portaerei ci sono cinque cacciatorpediniere e otto squadroni di aerei d’assalto. “Il dispiegamento di queste unità deve rappresentare un segnale forte nei confronti di qualsiasi attore straniero che stia valutando la possibilità di sfruttare a suo vantaggio la rinnovata instabilità della regione”, si legge nel comunicato. (Was)