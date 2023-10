Difesa: Austin sente omologo israeliano, focus su contrasto all’offensiva di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Yoav Gallant, a cui ha ribadito il pieno sostegno di Washington contro l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Il colloquio, riferisce una nota, ha rappresentato una occasione per discutere le necessità di Israele per rafforzare le proprie capacità difensive. Austin ha ribadito l’impegno di Washington a velocizzare la fornitura di munizioni e sistemi per la difesa aerea del Paese. (Was)