Israele: Farnesina-Difesa, altri voli per rimpatrio connazionali

- Su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’Unità di Crisi della Farnesina, d’intesa con la Difesa, si è immediatamente attivata per favorire il rimpatrio di viaggiatori italiani, temporaneamente in Israele, rimasti a terra a causa della cancellazione dei voli e della difficoltà di riprotezione da parte degli operatori turistici. Lo riferisce una nota della Farnesina. Per le giornate del 10 e dell’11 ottobre sono stati organizzati 7 voli, tre attraverso il vettore commerciale NEOS, a tariffe calmierate, e quattro voli dell’Aeronautica militare, in collaborazione con il ministero della Difesa. Con i 7 voli saranno riportati in Italia circa 900 connazionali, in grandissima parte viaggiatori temporanei, come pellegrini e turisti. (Com)