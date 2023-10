© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al forum Bie "People and territories" dedicato alla candidatura di Roma a Expo 2030. Palais Brongniart a 16 Place de la Bourse a Parigi (ore 17)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari presenta i risultati dell'indagine pilota dell'Istat sulla presenza dei senza dimora nel quadrante dell'Esquilino. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Sabrina Alfonsi interviene all'assemblea pubblica di presentazione del percorso partecipativo sul futuro del Parco di Tor Fiscale. Ex Cartiera Latina, Via Appia Antica 42 a Roma (ore 17:30)- L'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini presenta agli abitanti di Torrino Mezzocammino il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico "a energia quasi zero" (Nzeb) che sarà costruito sul territorio. Partecipano all'evento pubblico la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo e l'assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Scuola Paola Angelucci. Scuola primaria Geronimo Stilton Largo Franco Bignotti 11 a Roma (ore 18)- L'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia interviene all'evento "Roma Cambia con la forza centripeta delle periferie" e alla seguente inaugurazione della "Palestra dell'Innovazione". Istituto comprensivo Fratelli Cervi, via Marino Mazzacurati 90 a Roma (ore 11)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa di presentazione del concerto di inaugurazione della stagione sinfonica 2023-2024 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Auditorium, Spazio Risonanze, viale Pietro de Coubertin 30 a Roma (ore 13) (segue) (Rer)