© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- La Vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli partecipa al convegno “50 anni di eccellenza – Innovazione, salute e competitività” in occasione dei 50 anni dello stabilimento Sanofi di Anagni. Anagni, stabilimento Sanofi, località Valcanello 1 (ore 9:30)- L’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, Simona Baldassarre, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Stagione sinfonica dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia 2023/2024. Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, viale Pietro De Coubertin 30 (ore 13)VARIE- Presentazione del progetto progetto immobiliare "Foro Living di Roma": complesso residenziale all'avanguardia in piazza dei Navigatori, firmato dall'archistar Mario Cucinella, è la prima "Foresta" romana, sul modello del bosco verticale di Milano. Via delle Sette Chiese, angolo via Cristoforo Colombo a Roma (ore 13:30) (Rer)