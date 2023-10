Usa: Utah fa causa a TikTok per violazioni della legge per la tutela dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Utah hanno fatto causa a TikTok, accusando la piattaforma social di avere fornito agli utenti informazioni fuorvianti in merito alla relazione con la sua compagnia madre, la società cinese ByteDance, e lamentando generali mancanze in merito alla sicurezza dei dati dei consumatori. Si tratta del terzo Stato a fare causa a TikTok per ragioni analoghe, ai quali va aggiunto anche il Montana, che ha direttamente messo al bando la piattaforma. Durante l’annuncio della misura, il governatore Spencer Cox ha fatto riferimento a diverse ricerche sull’impatto delle piattaforme social sulle ragazze e i ragazzi adolescenti. “Queste aziende devono essere ritenute responsabili dei danni che stanno causando”, ha detto. Nella causa, il procuratore generale Sean Reyes ha affermato che TikTok ha violato le norme statali sulla tutela dei dati personali in tre modi diversi: commercializzando un “prodotto che crea dipendenza, con caratteristiche tese a manipolare i giovani”; fornendo informazioni fuorvianti in merito alla sicurezza della piattaforma per i minori; e mentendo agli utenti in merito al rapporto della società con la compagnia cinese ByteDance, proprietaria della piattaforma. (Was)