Brasile: ad agosto produzione industriale cresce in 9 distretti industriali su 15 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, la produzione industriale in Brasile è cresciuta ad agosto 2023 dello 0,5 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Su mese, l'espansione è stata dello 0,4 per cento. Nei primi otto mesi dell'anno la produzione segna una contrazione dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. La media mobile trimestrale (giugno, luglio, agosto) ha avuto variazione negativa dello 0,1 per cento. Dei 25 settori industriali oggetto di analisi, 18 hanno mostrato espansione. La produzione in Brasile aveva chiuso il 2022 in calo dello 0,7 per cento rispetto all'anno precedente. (Brb)