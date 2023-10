Usa: Carolina del Nord, repubblicani bloccano veto del governatore democratico su riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani della Carolina del Nord hanno bloccato il veto esercitato dal governatore democratico, Roy Cooper, in merito a due proposte di legge che andranno a modificare il processo di selezione e nomina delle persone che andranno a comporre i comitati responsabili per la registrazione degli elettori e per il conteggio dei voti. In precedenza, Cooper ha esercitato il diritto di veto sulle due proposte, affermando che potrebbero complicare inutilmente il processo di votazione durante le elezioni statali. All’Assemblea legislativa, però, i repubblicani hanno una maggioranza sufficiente per bloccare anche questa mossa del governatore. Le proposte andranno a modificare la composizione dei comitati elettorali statali e locali: organi composti da cinque persone, che si occupano di registrare gli elettori, gestire i seggi e contare le schede. In base alla normativa attuale, i comitati statali sono controllati dal partito del governatore, il quale si occupa delle nomine. Le proposte dei repubblicani escluderebbero totalmente Cooper da questo processo, suddividendo equamente la nomina dei comitati tra i due partiti. (Was)