Brasile: Paese eletto per occupare un seggio nel Consiglio diritti umani Onu

- Il Brasile è stato eletto per occupare un seggio nel Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni unite (Onu). Il Paese ha ottenuto 144 voti a favore. Il mandato durerà dal 2024 al 2026. Con sede a Ginevra, in Svizzera, il consiglio è stato creato nel 2006 e le sue responsabilità includono la promozione e la protezione dei diritti umani a livello globale. Il Consiglio è composto da 47 paesi, eletti a maggioranza con voto segreto. Ogni paese può essere eletto solo per due mandati consecutivi. "Il significativo voto ricevuto riflette il riconoscimento da parte della comunità internazionale dell'impegno del Brasile nella promozione e protezione dei diritti umani a livello nazionale e internazionale, così come delle sue azioni in difesa della pace, dello sviluppo sostenibile e della democrazia", ha riferito il ministero degli Esteri in una nota. "Nel suo nuovo mandato, il Brasile lavorerà per una maggiore efficienza del Consiglio e cercherà di rafforzare il ruolo dell'organismo nel prevenire e affrontare le cause strutturali delle gravi violazioni dei diritti umani, ponendo l'accento sul dialogo costruttivo e sulla cooperazione internazionale", ha concluso. (segue) (Brb)