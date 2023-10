Usa: dieci nuovi capi d’accusa per il repubblicano George Santos, anche furto identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno emesso dieci nuovi capi d’accusa nei confronti del deputato repubblicano George Santos, già incriminato per frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi pubblici. Le accuse annunciate dal tribunale del distretto giudiziario orientale di New York sono aggiuntive rispetto a quelle di frode, in merito alle quali Santos si è già dichiarato non colpevole lo scorso maggio. Nei suoi confronti sono stati avanzati capi di imputazione per cospirazione, falsa testimonianza, frode, falsificazione di documenti e furto di identità. Nello specifico, il deputato avrebbe inviato documenti falsi alla commissione elettorale federale, per ottenere finanziamenti alla sua campagna elettorale. (Was)