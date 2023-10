Usa: militare colpevole di aver venduto informazioni militari classificate alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare della Marina statunitense si è dichiarato colpevole di aver venduto informazioni classificate ad un agente del governo cinese, in cambio di denaro. Il dipartimento della Giustizia ha annunciato in una nota che Wenheng Zhao, 26 anni, si è dichiarato colpevole di cospirazione. L’uomo, impiegato presso la base navale di Ventura a Port Hueneme, in California, ha raccolto e venduto informazioni militari secretate ad un agente dell’intelligence cinese. Il militare ha ammesso di avere ricevuto quasi 15 mila dollari tra agosto del 2021 e maggio del 2023, in almeno 14 diverse occasioni. In cambio dei pagamenti, Zhao ha venduto informazioni relative alle infrastrutture militari, alla sicurezza navali e alle tattiche di addestramento della Marina Usa. (Was)