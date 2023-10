Medio Oriente: Usa in contatto con compagnie aeree per ripristinare voli da e verso Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le compagnie aeree del Paese, incoraggiando le società a ripristinare i voli da e verso Israele. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Siamo anche in contatto con diversi cittadini che attualmente si trovano nel Paese, che abbiamo esortato ad organizzarsi velocemente per sfruttare le modalità attualmente disponibili per lasciare la regione”, ha detto, ricordando che l’aeroporto di Tel Aviv continua ad essere operativo. (Was)