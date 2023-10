Medio Oriente: Ue scrive a Musk, su X contenuti illegali e disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma X (ex Twitter), di proprietà di Elon Musk, sta diffondendo contenuti illegali e disinformazione nell’Unione europea dopo gli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele. E’ quanto si legge in una lettera inviata a Musk dal commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton. Nella missiva, in particolare, viene denunciata la diffusione di immagini manipolate, come vecchie immagini legate ad altri conflitti armati o contenuti militari estrapolati da video games. Il commissario cita “precisi obblighi sulla mediazione dei contenuti” e dà a Musk 24 di tempo per rispondere alle sollecitazioni, pena l’apertura di una potenziale indagine e l’imposizione di multe. (Beb)