Medio Oriente: Blinken in Israele e in Giordania dall’11 al 13 ottobre

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, andrà anche in Giordania dopo la visita in Israele, dove il capo della diplomazia statunitense arriverà nella giornata di giovedì 12 ottobre. In una nota, il dipartimento di Stato ha scritto che Blinken andrà prima in Israele, dove incontrerà i rappresentanti del governo e condannerà fermamente l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Il capo della diplomazia statunitense ribadirà anche la solidarietà di Washington nei confronti del Paese, facendo le sue condoglianze alle famiglie delle persone che hanno perso la vita durante gli scontri. Particolare attenzione sarà dedicata alle necessità di Israele per rafforzare la propria sicurezza e difendersi dall’attacco. (Was)