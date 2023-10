© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo anche a vigilare per quanto riguarda i finanziamenti. Neanche un euro deve finire nelle tasche di Hamas, nelle mani di coloro che pur non essendo Hamas fanno il gioco di Hamas facendo propaganda anti ebraica, razzista che punta a colpire un popolo, una civiltà. Il governo vigilerà". Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, nel corso della fiaccolata per lo stato di Israele, a Roma (Rer)