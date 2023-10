Medio Oriente: Tajani, faremo tutto il possibile per liberare ostaggi, domani incontro con Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro impegno preso è che si farà tutto il possibile per liberare gli ostaggi che stanno a Gaza. Useremo tutti gli strumenti. Domani andrò a parlare con l'Egitto per permettere canale umanitario per prigionieri di tornare a casa perché non hanno nulla a che fare con la guerra e non possono essere usati come scudo omanoce ostaggi. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, nel corso della fiaccolata per lo stato di Israele, a Roma (Rer)