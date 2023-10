Medio Oriente: Casa Bianca, per ora non invieremo truppe a sostegno di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio di truppe statunitensi sul campo, per sostenere Israele contro l’offensiva lanciata dal movimento palestinese islamista di Hamas, nel fine settimana, non è previsto per il momento. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Al momento ci stiamo coordinando con le autorità israeliane, mettendo a disposizione le nostre competenze e gli strumenti a nostra disposizione”, ha detto. (Was)