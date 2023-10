Medio Oriente: Blinken partirà domani per Israele dopo offensiva di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in visita in Israele nei prossimi giorni, dopo l’offensiva lanciata nel fine settimana dal movimento palestinese islamista di Hamas. Lo ha confermato il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Il viaggio è stato organizzato per avere un confronto diretto con i nostri partner israeliani sulla situazione, e discutere come possiamo continuare a sostenerli”, ha detto, aggiungendo che Blinken partirà domani, per arrivare in Israele giovedì. (Was)