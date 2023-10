Rai: Fd'I, sollievo per giornalista tg1 illeso, conferma brutalità aggressione Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sollievo per la notizia che l'inviato del tg1, Matteo Alviti e la sua troupe sono usciti illesi dallo scoppio di un razzo esploso nelle vicinanze al punto da interrompere il collegamento. È l'esempio immediato della brutalità di questa aggressione da parte di Hamas e delle drammatiche condizioni in cui è costretto da giorni a vivere il popolo israeliano. Alla redazione del tg1 e al giornalista solidarietà per quanto accaduto". Lo dichiara il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia in Commissione Vigilanza Rai. (Rin)