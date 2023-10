Medio Oriente: Casa Bianca, Iran complice di Hamas ma nessuna prova su loro coinvolgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è “complice” di Hamas “in termini generali”, dopo l’offensiva lanciata contro Israele dal movimento islamista palestinese, nel fine settimana. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, alla stampa, aggiungendo però che gli Stati Uniti non sono in possesso di informazioni che possano dimostrare un coinvolgimento diretto di Teheran nell’operazione. “Sono complici perché da tempo finanziano le attività di Hamas, fornendo attrezzature, sostegno e mezzi: tuttavia, al momento non siamo in grado di confermare un loro possibile coinvolgimento”, ha detto. (Was)