Germania: copresidente nazionalcosnervatori Chrupalla, esami confermano aggressione

- Il copresidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Tino Chrupalla, ha dichiarato che degli esami medici hanno confermato una puntura sul suo corpo e quindi l'aggressione di cui sarebbe stato oggetto prima di un comizio a Ingolstadt, nella serata del 4 ottobre. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Chrupalla, alla guida di Afd con Alice Weidel, non ha fornito ulteriori dettagli e ha aggiunto che presenterà i risultati degli esami domani, 11 ottobre. Intanto, il copresidente dei nazionalconservatori ha definito “uno scandalo” il fatto di aver appreso prima dall'emittente radiotelevisiva “Ard” l'esito negativo dei controlli tossicologici a cui era stato sottoposto mentre era ricoverato sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva di un'ospedale di Ingolstadt. Chrupalla era stato trasportato nelle struttura dopo aver accusato un malore prima del comizio. Afd aveva comunicato che il proprio copresidente era stato aggredito quando era venuto a contatto con la folla presente, probabilmente con un ago o una siringa. Per la procura di Ingolstadt, che ha aperto un'inchiesta sul caso, non vi è alcuna prova di un'aggressione ai danni di Chrupalla. (Geb)