Medio Oriente: Borrell, se fondi Ue sono andati a terroristi qualcuno dovrà assumersi la responsabilità

- Se dopo quattro anni di sostegno europeo ai territori palestinesi si scoprisse che dei fondi sono finiti a finanziare le attività del movimento islamista palestinese Hamas, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità politica. Lo ha detto l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine del Consiglio Ue informale straordinario degli Affari esteri. "Non credo che sia successo, ma dobbiamo verificare", ha aggiunto. "Gli Stati membri sono in un processo continuo di verifica di come l'aiuto viene fornito a chi, quindi non è nulla di straordinario. Ciò che è straordinario sono le circostanze attuali, che forse richiedono un'analisi più approfondita", ha concluso. (Beb)