24 luglio 2021

- Di seguito inquadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione urbana, mobilità-ambiente-verde e animali, sport-turismo-politiche giovanili-politiche per il benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, che si terrà in Aulaconsiliare sul tema 'Stadio San Siro aggiornamentoPalazzo Marino, sala consiliare, Piazza Scala, 2 (ore 15:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala interviene alla presentazione del libro 'Next Milano' scritto dall'assessorealla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e da Riccardo Dell'Osso, architetto e urbanista.Gallerie d'Italia in piazza della Scala 6 (ore 18:30)REGIONEL'assessore alla Cultura Francesca Caruso partecipa al Forum della prevenzione "Made in Inail". Il suo intervento è previsto all'interno del panel dal titolo "La sicurezza nella cultura: prevenzione e tutela Inail nel mondo dello spettacolo".Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, Sala Mosaico, via Petrarca,10 Bergamo (ore 9:30)L'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione partecipa al convegno e dibattito pubblico "Rifiuti: cosa bolle in pentola" organizzato a Milano da Assorecuperi.Confcommercio Milano, sala Turismo, corso Venezia, 47 (ore 10)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pariopportunità Elena Lucchini partecipa, al convegno "Sport e famiglia: una sinergia vincente" organizzato a Milano dall'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP (ANSMeS).Circolo della Spada Mangiarotti, via Zanotto ang. Via Finocchiaro Aprile (ore 11)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Fiera del fungo e del tartufo lombardo che si svolgerà in piazza Città di Lombardia dal 20 al 22 ottobre. -Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi è in provincia di Lecco per due appuntamenti relativi al tour sui territori dedicato alle imprese. Marco d'Oggiono Prosciutti, via Lazzaretto, 39 Oggiono (ore 10); azienda Giuseppe Dell'Era, via ai Pascoli, 7 Annone di Brianza (ore 11:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'European Business and Nature Summit 2023Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza città di Lombardia (ore 14)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove "Attività storiche" della provincia di Lecco riconosciute quest'anno da Regione Lombardia. Partecipa alla consegna dei premi anche il sottosegretario regionale all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza, e il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco,Marco Galimberti.Camera di Commercio via Tonale, 28/30 Lecco (ore 14)VARIEFera dei servizi per l'export organizzata da Aice(Associazione italiana commercio estero) con Trade Events. Con il Presidente Aice Riccardo Garosci intervengono, tra gli altri, Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio e i Parlamentari europei Carlo Fidanza e Paolo De Castro.AllianzMICO, viale Eginardo (ore10)Punto stampa per l'inaugurazione del nuovo "Polodi Formazione Universitaria Papa Giovanni XXIII" segno della sinergia tra le Università Milano-Bicocca e UniBg e l'Ospedale nell'attenzione dedicata alla formazione medica e delleprofessioni sanitarie e dell'impegno delle istituzioni nel recupero del patrimonio immobiliare dismesso.via Alessandro Nini da Fano,11 Bergamo (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dei risultati della prima edizione di BiciClima.org, per valutare la ciclabilità nelle città italiane.Upcycle Caffè, Via Andrea Maria Ampère, 59 (ore 11)Inaugurazione del nuovo Market Solidale di Rozzano dedicato alle famiglie in difficoltà. Intervengono:Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano; Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arcavia Oleandri 31, Rozzano/Mi (ore11) (Rem)