Sardegna: Isola protagonista alla Milano Wine Week

- Le migliori produzioni dei vini a marchio Dop e Igp della Sardegna sono assoluti protagonisti della sesta edizione della Milano Wine Week, la prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del vino e rivolti a consumatori e professionisti del settore. L’appuntamento con il “Sardegna Day” si è svolto, con il simbolico taglio del nastro, a Palazzo Bovara, al Circolo del Commercio, nel cuore di Milano. La Regione Sardegna, partner dell’evento, partecipa con l’assessorato dell’Agricoltura tramite l’Agenzia Laore in collaborazione con i Consorzi di tutela dei vini a marchio Dop e Igp dell’Isola: Cannonau di Sardegna Doc, Malvasia di Bosa, Terralba Doc, Vermentino di Gallura Docg, Vermentino di Sardegna, Vernaccia di Oristano Doc, Vino Carignano del Sulcis Doc e Vini di Alghero Doc. “I Consorzi di tutela – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, sono a Milano, nella vetrina più importante, per presentare e far conoscere ancora di più, in un’ottica di promozione, i nostri territori e i nostri vini di qualità. In questa kermesse internazionale, i Consorzi rappresenteranno le radici del nostro vino in una due giorni che vedrà una serie di appuntamenti, tra cui quattro masterclass per far degustare, spiegare e raccontare il nostro vino, la storia e le tradizioni della Sardegna. Con la partecipazione alla Milano Wine Week prosegue l’impegno della Regione per sostenere nei mercati nazionali e internazionali le aziende di tutti i nostri comparti produttivi, e in questo caso di quello vitivinicolo, un settore all’avanguardia che vanta produzioni di assoluta eccellenza e di elevata qualità”. Nello scenario storico di Palazzo Bovara sono emerse, tra esperti del settore e tecnici, le unicità delle produzioni isolane, espressione delle peculiarità dei territori e delle competenze delle aziende vitivinicole regionali e dei Consorzi di Tutela. (segue) (Rsc)