Sardegna: Isola protagonista alla Milano Wine Week (2)

- “Sono molto soddisfatta del lavoro fatto - ha detto ancora l’Assessore Satta – portato avanti con grande determinazione. Stiamo mandando avanti tutte le azioni necessarie per tutti gli eventi di promozione che stiamo facendo da nove mesi a questa parte. Quindi non solo il vino ma anche il formaggio, il miele, l'olio, tutto quello che la Sardegna ha da offrire nella sua qualità ed eccellenza. Il Sardegna Day a Milano è una vetrina importantissima, collegata anche con Londra. Ci sono otto Consorzi presenti che vanno dal Carignano al Cannonau, alla Malvasia, alla Vernaccia, Vermentino ecc. Gli stessi presidenti dei Consorzi ci ricordano l'importanza della promozione della Regione Sardegna. A Milano per raccontare quello che la nostra meravigliosa Regione ha da offrire nel panorama internazionale. Ovviamente questo è il dovere dell'assessorato e dell'assessore all'Agricoltura. Dobbiamo raccontare, comunicare in maniera eccellente quello che siamo in grado di fare”. Quello tra vino e Sardegna è un legame antico, che affonda le sue radici nel passato nuragico e forse anche prima, evoluto con il tempo affiancando le conoscenze e le metodiche tradizionali alla tecnologia e alla ricerca. All’avanguardia nell’organizzazione della produzione e della commercializzazione, le aziende vitivinicole sarde, con sapienza, valorizzano la grande ricchezza varietale, in prevalenza autoctona, frutto del sapiente lavoro del vignaiolo sardo che nel tempo ha selezionato le uve più idonee ai diversi ambienti di coltivazione, producendo vini di elevata qualità (Rsc)