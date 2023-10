Medio Oriente: ambasciatore israeliano a Roma, non intendiamo prendere controllo militare di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendere il controllo militare della Striscia di Gaza non è l’intenzione di Israele. Lo ha detto l’ambasciatore d’Israele a Roma, Alon Bar, nell’intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Vi prego di ricordare che noi abbiamo lasciato la striscia di Gaza, non c'è una presenza militare israeliana nella Striscia. Da vent'anni noi cerchiamo di trovare un modo per convivere con la Striscia di Gaza, mantenendo la nostra sicurezza, migliorando la popolazione che si trova lì, che aveva un'opportunità meravigliosa, con il pieno sostegno della comunità internazionale, per costruire Gaza e trasformarlo in un luogo meraviglioso dove vivessero i palestinesi”, ha detto il diplomatico. Tuttavia, “Hamas l'ha usata per attaccare Israele, è quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Non vogliono altro che uccidere civili israeliani. Allora noi dovremo trovare qualche sostituzione per i vertici di Hamas, ma a questo punto non posso ancora dire come andrà a finire, è ancora prematuro. Ancora dobbiamo trovare un modo per stabilizzare il confine e come ho detto per fare in modo che Hamas non abbia la capacità di lanciare un attacco”, ha continuato l’ambasciatore. “I palestinesi hanno l'autorità palestinese, la nostra speranza è che l'autorità palestinese sarà lei a controllare la Cisgiordania e sarà un interlocutore per il dialogo con Israele che contribuisca alla stabilità”, ha detto Alon Bar. (Res)