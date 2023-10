Usa: processo a Trump in Georgia, governo chiede di non rivelare identità della giuria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale Jack Smith, che sta coordinando i procedimenti giudiziari nei confronti di Donald Trump, ha chiesto al tribunale di mantenere segreta l’identità dei componenti della giuria nel caso relativo alle interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia, dopo le elezioni del 2020. Il procuratore del dipartimento della Giustizia ha motivato la richiesta facendo riferimento ai frequenti attacchi dell’ex presidente Usa nei confronti di funzionari giudiziari o dei testimoni ascoltati durante i suoi processi. In una richiesta inviata alla giudice Tanya Chutkan, Smith ha affermato che il caso è “particolarmente sensibile, dato il grande interesse del pubblico sulla vicenda e considerando anche il comportamento dell’imputato, che più volte ha utilizzato le piattaforme social per attaccare altre persone”. (Was)