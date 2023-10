Medio Oriente: Borrell, interrompere fondi ad Anp sarebbe un regalo ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrompere il sostegno europeo all'Autorità nazionale palestinese (Anp) in questo momento sarebbe un regalo ad Hamas. Lo ha detto l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine del Consiglio Ue informale straordinario degli Affari esteri. "Sarebbe un errore perché sarebbe il miglior regalo che potremmo fare ad Hamas e metterebbe a rischio i nostri interessi e la nostra partnership con il mondo arabo", ha detto. Dopo l'annuncio di ieri, in cui sembrava che l'Ue avesse deciso di sospendere in fondi verso l'Anp, ha continuato Borrell, "c'è stata un'ondata di persone che hanno chiesto il motivo di questa decisione e che hanno chiesto all'Unione europea di continuare a sostenere l'Anp". Sicuramente, ha spiegato il capo della diplomazia europea, l'Ue continerà a fornire un sostegno umanitario", che non è in discussione. "Ma qui stiamo parlando di cooperazione allo sviluppo, cooperazione per i servizi pubblici, finanziamento delle attività delle organizzazioni delle Nazioni Unite che forniscono servizi ai palestinesi", ha proseguito. Borrell ha poi spiegato che la Commissione controllerà ed effettuerà una revisione sui fondi erogati e sulle modalità di erogazione e gli Stati membri faranno la stessa cosa. "Ma la stragrande maggioranza degli Stati membri ritiene che si debba continuare a sostenere l'Anp e che i pagamenti dovuti non debbano essere ritardati in un momento in cui questa organizzazione si trova in un momento critico, perché anche il popolo palestinese sta soffrendo", ha concluso. (Beb)