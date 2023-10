Medio Oriente: Aula Senato approva tre mozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del del Senato ha approvato le tre mozioni presentate sugli attacchi di Hamas contro Israele. Il via libera alla mozione di maggioranza (Fd'I, Lega, FI), con parere favorevole del governo, ha raccolto 152 voti a favore, nessun contrario e due astenuti. Approvata anche la mozione delle opposizioni (Pd, M5s, Avs, Aut), votata per parti separate. La parte sulla quale il governo ha espresso parere favorevole è passata all'unanimità con 156 sì, respinta l'altra. Via libera infine anche la mozione di Az-Iv con 152 sì, nessun contrario e due astenuti. (Rin)