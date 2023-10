Pnrr: Fitto, nessuna decisione su Piani urbani integrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Leggo curiose interpretazioni in ordine agli esiti della cabina di regia sui Pui", i Piani urbani integrati. "Oggi non è stato deciso nulla. Abbiamo preso atto del ritardo, rispetto alla tabella di marcia relativo all’aggiudicazione dei lavori da parte degli enti attuatori, e spiegato che la mancata realizzazione anche di un solo progetto in un solo Pui mette a rischio sia l’intera misura sia parte importante di una rata". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto. "Per queste ragioni il governo, di fronte alla richiesta di alcuni comuni di rimanere all’interno del Pnrr, proporrà una specifica disposizione normativa che prevederà la responsabilizzazione dei soggetti attuatori con il loro subentro nella parte sanzionatoria conseguente al non raggiungimento del risultato”, ha aggiunto. (Rin)