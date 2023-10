Omicidio Willy: Corte d’Appello, i 4 imputati hanno accettato insieme il rischio di uccidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel merito la valutazione operata dalla corte d’assise” di Frosinone “di responsabilità degli imputati in ordine al contestato delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi è corretta, aderente alle risultanze in atti e fondata su argomentazioni pienamente condivisibili”. Lo si legge nelle motivazioni alla sentenza con la quale la corte d‘assise d’appello di Roma ha confermato l’impianto accusatorio di omicidio volontario per i quattro imputati ritenuti responsabili dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte, avvenuta nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro. Il 12 luglio, la corte del secondo grado di giudizio ha condannato a 24 anni i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. In primo grado i giovani di Artena erano stati condannati all’ergastolo. Con la stessa sentenza i giudici dell’Appello hanno confermato le condanne a 21 anni per Mario Pincarelli e a 23 anni per Francesco Belleggia. Nella motivazioni sono compresi anche i motivi per i quali sono state respinte le richieste di alcuni collegi difensivi di un nuovo dibattimento e di un nuovo confronto tra medici legali, ritenuti esaustivi quelli già svolti nel dibattimento in primo grado. (segue) (Rer)