Omicidio Willy: Corte d’Appello, i 4 imputati hanno accettato insieme il rischio di uccidere (2)

- Soprattutto i giudici sono convinti della volontà omogenea del gruppo, forse di non voler uccidere, ma di accettare il rischio che l’evento morte potesse accadere. Infatti nella ricostruzione scrivono che “l'aggressione inizia con il violento calcio sferrato da Bianchi Gabriele al petto di Duarte Willy Monteiro Duarte con tecnica da arti marziali e con potenza tale da sospingerlo di schiena contro un'automobile parcheggiata, al quale segue un pugno sferrato sempre da Bianchi Gabriele, al momento in cui il giovane tenta di rialzarsi". Poi è la volta di Marco Bianchi che, “in sinergia con il fratello, colpisce con un calcio al livello del collo e poi con un pugno il Cenciarelli" Samuele "intervenuto in difesa di Willy e poi lo stesso Willy con calci e pugni". Non solo “du Pizze” come dice Pincarelli, o “non l’ho sfiorato” come sostiene Belleggia. I giudici sono convinti che i due “si affiancano da subito ai fratelli Bianchi e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa (Belleggia) e con calci e pugni (Pincarelli) quando ormai Willy era a terra inerme", si legge nella sentenza. (segue) (Rer)