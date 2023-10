Omicidio Willy: Corte d’Appello, i 4 imputati hanno accettato insieme il rischio di uccidere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve pertanto ritenersi con certezza che il pestaggio abbia avuto inizio con l'arrivo dei fratelli Bianchi sul luogo dell'assembramento". A loro i giudici dell’appello hanno applicato uno sconto della pena cancellando la parola ergastolo, tramutandola in 24 anni di carcere perché hanno accolto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. "Non si può – si legge nella sentenza - non considerare che i fratelli Bianchi sono del tutto estranei al contrasto iniziale che ha poi provocato la violenta aggressione, che la condotta degli imputati si è esaurita in un breve lasso di tempo (circa 40/50 secondi) e che il violento pestaggio è anche ascrivibile agli altri imputati". (Rer)