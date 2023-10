Lavoro: domani a Roma presidio lavoratori logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 11 ottobre si tiene a Roma la mobilitazione europea dei lavoratori e delle lavoratrici della logistica. E' un'iniziativa promossa a livello europeo da Etf - European Transport Workers e nel nostro paese dalle organizzazioni sindacali dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Coinvolge le organizzazioni sindacali dei trasporti di tutta Europa per rivendicare nel settore un lavoro dignitoso, la contrattazione collettiva e regole certe. Dalle 10 i lavoratori e la lavoratrici della logistica saranno in presidio a Roma a Via Molise davanti al Ministero del Lavoro. (Rin)