Medio Oriente: ambasciatore israeliano a Roma, visita Meloni a sinagoga forte dimostrazione di impegno

- La visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla sinagoga di Roma stamane e la dimostrazione di solidarietà nei confronti della comunità ebraica di Roma sono “una forte dimostrazione dell'impegno” del governo italiano “sia nei confronti della comunità ebraica sia di Israele”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Israele a Roma, Alon Bar, nell’intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Molti dei membri della comunità ebraica di Roma hanno dei familiari in Israele che sono stati uccisi o rapiti o sono in pericolo. Noi siamo felici di dire che la nostra cooperazione con la comunità ebraica e la forte solidarietà che riceviamo da loro è elevatissima”, ha dichiarato il diplomatico. (Res)