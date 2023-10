Medio Oriente: ambasciatore israeliano a Roma, alcune Ong forniscono soldi ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono alcune organizzazioni non governative che utilizzano il pretesto dell'assistenza umanitaria per prendere i soldi dei cittadini italiani e portarli alla Striscia di Gaza, in molti casi a Hamas. Lo ha detto l’ambasciatore d’Israele a Roma, Alon Bar, nell’intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Noi sappiamo che il governo italiano sta lavorando per fare in modo che qualsiasi sostegno proveniente dall'Italia nei confronti dei palestinesi sia finalizzato ad aiutare le persone e non aumentare la capacità di uccidere gli israeliani. Nonostante il fallimento che c'è stato nella risposta tempestiva agli attacchi contro Israele, abbiamo un'intelligenza abbastanza buona e abbiamo informazioni valide. In alcuni casi ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte di alcune persone in Italia che dicono di voler prendere sostegno e soldi per darli alla Striscia di Gaza e a Hamas. In alcuni casi abbiamo anche fotografie di persone che si sono fatte fotografare con la leadership di Hamas”, ha avvertito il diplomatico. (Res)