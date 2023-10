Roma: candele e bandiere e arco di Tito illuminato, al via fiaccolata per Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candele, bandiere e l'arco di Tito illuminato con la stella di David e i colori di Israele. È iniziata a Roma la fiaccolata organizzata dal quotidiano "Il Foglio", all'arco di Tito di Roma in solidarietà allo stato di Israele dopo i fatti dello scorso sabato. Centinaia di persone si sono raccolte sotto l'arco di Tito. Alcune portano la bandiera di Israele addosso, come se fosse un mantello, altre la sventolano in aria. (segue) (Rer)