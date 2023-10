Medio Oriente: Biden, Hamas è gruppo terroristico con le mani sporche di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese islamista di Hamas è una “organizzazione terroristica, con le mani sporche di sangue: esiste solo per uccidere gli ebrei”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. Facendo riferimento all’offensiva lanciata da Hamas contro Israele, nel fine settimana, il presidente Usa ha detto che “talvolta nel nostro mondo ci sono manifestazioni di male puro: il popolo di Israele in questi giorni ne ha vissuto uno”. (Was)