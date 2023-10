Venezuela: riprende il dialogo tra governo e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato ad "Agenzia Nova" dal politologo venezuelano Pietro Trepiccione, vice direttore del Centro studi sociali Gumilla, "ci sono state conversazioni bilaterali tra le amministrazioni" di Stati Uniti e Venezuela. L'analista ha quindi ricordato la varietà di temi che rendono necessario un contatto tra Caracas e Washington, dalla guerra in Ucraina al tema migratorio e alle questioni energetiche. Un quadro che spinge gli Usa a considerare il peso di un "governo ostile nella regione latinoamericana". "In questi incontri sono stati presi alcuni accordi di carattere economico, come quello che ha permesso a Chevron di aumentare parte delle proprie attività", al netto delle sanzioni ancora vigenti. "In parallelo si è anche cercato di portare avanti il dialogo politico, compito non facile", ha sottolineato Trepiccione. "Uno dei punti in discussione è quello di far ripartire il dialogo che era stato aperto in Messico", ha aggiunto il politologo commentando la notizia che a mediare nelle trattative ci sarebbe il governo del Qatar, Paese nel quale si trova in questi giorni una delegazione del governo venezuelano guidata dalla vice presidente, Delcy Rodriguez. E nell'agenda bilaterale tra i governi di Usa e Venezuela, "pur se non confermato ufficialmente, sembra esserci anche la richiesta a Caracas di rispettare lo svolgimento delle primarie che le opposizioni hanno organizzato il 22 ottobre per scegliere un candidato presidente per le elezioni generali del 2024". (Vec)