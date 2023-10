Medio Oriente: Tajani a colloquio con omologhi di Turchia e Algeria su crisi israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto colloqui telefonici con gli omologhi di Turchia e Algeria, rispettivamente Hakan Fidan e Ahmed Attaf. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. “L’Italia è pronta a contribuire in ogni modo agli sforzi della comunità internazionale volti a favorire una de-escalation tra le parti e prevenire una regionalizzazione delle ostilità”, ha sottolineato il vicepremier nel corso dei colloqui. Analoga importanza è stata attribuita alla ripresa del processo di pace, fondamentale per recuperare una prospettiva politica che conduca a una soluzione a due Stati. A entrambi gli interlocutori Tajani ha rimarcato il ruolo decisivo che Stati importanti dell’area mediterranea, quali anche Turchia e Algeria, possono svolgere in termini di mediazione e a favore della pace. Quale ulteriore passo dell’intensa azione diplomatica promossa negli ultimi giorni, Tajani sarà domani in Egitto, dove avrà ulteriori colloqui con il presidente Al Sisi, con il ministro degli Affari esteri Shoukry e con il segretario generale della Lega degli Stati Arabi Gheit. (Res)