Medio Oriente: Biden, Hamas come Isis, questo è terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La brutalità mostrata dal movimento palestinese islamista di Hamas, durante l’offensiva lanciata contro Israele nel fine settimana, ricorda “il periodo peggiore dello Stato islamico”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Hamas minaccia di giustiziare gli ostaggi, in violazione di qualsiasi principio di umanità e moralità: questo è puro e semplice terrorismo”, ha detto, aggiungendo che “purtroppo, atti come questo non sono nuovi ad Israele e al suo popolo, che da anni è vittima di antisemitismo in ogni sua forma”. (Was)