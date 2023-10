Medio Oriente: Richetti (Azione), al fianco di israele, resistere a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo con Israele e sosteniamo il suo diritto di difendersi da chi semina morte, violenza, terrore. È il momento di schierarsi come abbiamo fatto quando la Russia ha illegalmente invaso l'Ucraina: al fianco delle democrazie, della civiltà, della convivenza pacifica. Nessuno spazio può essere lasciato alle ambiguità, agli equivoci: la lotta al terrorismo, il contrasto alla barbarie parte da questa piazza per raggiungere coscienze e comunità. Non ci piegheranno". Lo sottolinea Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva, al suo arrivo alla fiaccolata in sostegno di Israele organizzata da Il Foglio. (Rin)