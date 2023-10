Medio Oriente: Biden, noi al fianco di Israele nella lotta contro Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele nella lotta contro Hamas. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Faremo in modo che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per proteggere il proprio Paese e il proprio popolo: non deve esserci alcuna giustificazione per il terrorismo”, ha detto, facendo riferimento all’offensiva lanciata dal movimento palestinese islamista nel fine settimana. “Hamas non fa gli interessi dei palestinesi, che invece vengono utilizzati come scudi umani: portano solo terrore e spargimento di sangue”, ha aggiunto Biden. (Was)