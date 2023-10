Pnrr: Pd Campidoglio, ottima trattativa Gualtieri per salvataggio Pui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I tre Piani Urbani Integrati di Roma (Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca) e della Città Metropolitana sono salvi: la notizia, data oggi in Aula dal sindaco Gualtieri a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con il Ministro Fitto e a seguire l'informativa sul salvataggio di Roma Metropolitane, ci rallegra e ci rende orgogliosi di una serie di risultati sperati. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "Risultati per cui dobbiamo ringraziare non solo il Sindaco e la sua capacità diplomatica, ma anche tutti i dipendenti che in questi mesi sono andati avanti con interventi dimostrabili e terminabili entro la scadenza del 30 giugno 2026 fissata per i fondi Pnrr. Siamo pronti quindi ad aprire i cantieri tra febbraio e aprile 2024, rafforzando di fatto una linea politica condivisa che va nella direzione di offrire servizi e destinare risorse alle periferie della città", conclude. (Com)