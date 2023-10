Pnrr: assessore Urbanistica Roma, conferma finanziamento Pui premia importanza nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che i fondi per i Piani Urbani Integrati rimangano all'interno del Pnrr comunicata dal sindaco Gualtieri è importantissima e premia il lavoro fatto in questi mesi dallo stesso sindaco che ha ribadito più volte quanto fossero fondamentali per la rigenerazione dei quartieri interessati: Corviale, Tor Bella Monaca e il complesso del Santa Maria della Pietà. È quanto dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Un plauso anche al lavoro degli uffici che ha consentito di centrare i target e i milestone dei vari programmi facendo sì che i nostri progetti fossero in linea con gli obiettivi della Commissione Europea. Un lavoro congiunto che ci ha permesso di difendere il lavoro fatto. Finalmente il Governo ha capito quanto fossero corrette le nostre valutazioni e la nostra ferma opposizione a qualsiasi tipo di definanziamento. Un risultato importante di cui dobbiamo esserne fieri. Ora al lavoro per avviare presto i cantieri e compiere una importante rigenerazione urbana di questi quadranti", conclude. (Com)