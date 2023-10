Medio Oriente: Biden, rafforzeremo assistenza militare ad Israele, Congresso deve agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno già rafforzato l’assistenza militare ad Israele, dopo l’offensiva lanciata dal movimento palestinese islamista di Hamas nel fine settimana, e continueranno ad assistere il Paese contro il terrorismo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Siamo in costante contatto, e continueremo a fornire ad Israele munizioni e intercettori per il sistema di difesa Iron Dome”, ha detto, esortando il Congresso ad agire rapidamente per finanziare le necessità di Israele in termini di sicurezza. “Non si tratta di politica, ma del futuro del mondo”, ha aggiunto Biden. (Was)